Per tutti conosciuto come Max Campioni, musicista e autore, all’anagrafe Massimiliano Campioni, è il primo sindacalista neoeletto in RSU dell’ospedale Evangelico di Voltri e Castelletto.

Con largo consenso ha stravinto le ultime elezioni nel sindacato CISL con ben 96 preferenze, in assoluto il candidato che ha preso più voti di tutti e quattro i sindacati.

