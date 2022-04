Trasporti, Berrino: “Regione garantirà servizi aggiuntivi per gli studenti fino al 30 aprile”

Liguria. “Abbiamo lanciato da tempo il grido di allarme al Governo affinché garantisse i trasporti aggiuntivi dedicati agli studenti. Come Regione dal canto nostro siamo pronti a stanziare risorse per garantirli fino al 30 aprile e, a questo proposito, stiamo mandando una lettera alle Prefetture, alle aziende e alle Province per comunicare il nostro sforzo in termini di risorse ulteriori. Mi chiedo pertanto perché il pd invece di fare, come al solito, una polemica sterile, non si attivi con il ministro competente affinché stanzi finalmente le risorse necessarie”. Lo dice l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino, rispondendo al consigliere del Pd Pippo Rossetti.

