Under 19 Eccellenza, quarto posto per l’Azimut Vado: al via le finali playoff

Vado Ligure. Grande impresa degli Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Vado che, nell’ultima e decisiva giornata di recupero del campionato, pur con i tanti acciacchi, espugnano il difficilissimo campo di Tortona e, in virtù della sconfitta di Biella a Borgomanero contro College, si qualificano incredibilmente per le finali del girone piemontese, che determineranno chi si qualificherà per gli spareggi che daranno accesso alle finali nazionali.

... » Leggi tutto