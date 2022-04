Acquisto ex Cinema Chiabrera, M5S: “Ci siamo battuti affinché il Comune non facesse l’ennesima brutta figura”

Genova. “Il Comune di Genova è proprio sicuro che sia il caso di acquistare un immobile intorno al quale si adombra uno scontro di perizie? Siamo sicuri di non incorrere in un danno erariale sul quale la Corte dei Conti potrebbe accendere i fari? Nonostante i tanti dubbi espressi dall’opposizione, anche oggi non possiamo che fare i conti con la certezza granitica della maggioranza che ha votato la delibera quasi ciecamente. Tutti hanno detto sì, a eccezione del sindaco che – casualmente o convenientemente? – non era presente alla votazione”.

