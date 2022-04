Cooperazione internazionale, iniziativa del Pd con Giampaolo Silvestri

Le emergenze planetarie e continentali di questi mesi (il Covid, l’aggressione russa all’Ucraina) interpellano le coscienze prima ancora della politica e sconvolgono i precari equilibri su cui si regge la convivenza fra i popoli. Il Partito Democratico di Sarzana ha chiesto di offrire spunti di riflessione a Giampaolo Silvestri, Segretario Generale dell’AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale.

L’incontro avrà luogo giovedì 21 aprile alle ore 21 presso la Sala della Repubblica di Sarzana e avrà per titolo “Oltre lo sviluppo. La cooperazione internazionale come punta avanzata di un sistema Paese”. L’AVSI è un’organizzazione no profit nata nel 1972 e con sede a Milano, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 38 Paesi, inclusa l’Italia.

Nell’ultimo anno l’AVSI ha aiutato circa 5 milioni di persone in difficoltà, fra le quali diverse decine di migliaia di bambini attraverso il sostegno a distanza. Il suo ultimo bilancio ammonta ad oltre 68 milioni di euro, di cui il 76,65% da donatori istituzionali e il 23,35% da privati. Per ogni euro ricevuto, 89,46 centesimi sono destinati ai progetti.

Ispirata alla Dottrina Sociale della Chiesa, AVSI è presente in Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera nel campo dell’ educazione, dello sviluppo urbano, della sanità, della sicurezza alimentare ma anche in quelli dell’emergenza umanitaria e delle migrazioni, avvalendosi di una rete di oltre 60 organizzazioni e di uno staff di oltre 2000 persone.

Fra l’altro la Fondazione AVSI opera in Ucraina dal 2014, dall’inizio del conflitto nel Donbass, per la ricostruzione del tessuto sociale, realizzando case di accoglienza e interventi di accompagnamento alla vita autonoma per giovani e persone con disabilità, in collaborazione con l’associazione Emmaus di Kharkiv.

Dall’inizio della guerra in Ucraina AVSI è rimasta in contatto con i responsabili di Emmaus per seguire gli sviluppi della crisi, per garantire la tutela del personale e soprattutto dei disabili che ora sono stati costretti a lasciare le case di accoglienza di Kharkiv.

Dal 24 febbraio 2022, giorno di inizio dei bombardamenti russi sulle città ucraine, AVSI si è attivata, in partnership con le sue organizzazioni in Polonia e in Romania, per avviare iniziative di primissima emergenza nelle aree frontaliere di Leopoli (Polonia) e Galati (Romania), zone di arrivo a transito di rifugiati ucraini in cerca di sicurezza.

Giampaolo Silvestri, Segretario Generale dell’AVSI (che è fra l’altro originario di Santo Stefano) illustrerà come pandemia e guerra in Ucraina rendano evidente che “non esistono più un Nord e un Sud del mondo, che condividiamo radicalmente lo stesso destino a tutte le latitudini e che la cooperazione internazionale allo sviluppo non è un lavoro dei buoni o dei ricchi che si occupano dei più vulnerabili ma è uno strumento di relazioni internazionali che investe soggetti diversi, coinvolgendo privato, pubblico e società civile e mette alla prova un intero sistema Paese, stimolandolo a testare su linee di frontiera (emergenze, crisi, Paesi in via di sviluppo) nuovi modelli di crescita vantaggiosi per tutti”.

... » Leggi tutto