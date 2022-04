Da Limone Piemonte a Ventimiglia, il 2 luglio prende il via il Cro Trail

Ventimiglia. Mancano poco meno di 3 mesi al ritorno del Cro Trail, il tradizionale appuntamento offroad di Limone Piemonte che il 2 luglio 2022 catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati della corsa nella natura. Si tratta di una grande classica del Trail, famosa in tutto il mondo, nata agli inizi del millennio e diventata un appuntamento irrinunciabile per coloro che amano le lunghe distanze, soprattutto considerando che la gara ha una concezione ancora antica, a metà fra la corsa agonistica e l’avventura, in una tipica concezione “Wild” che sta ritornando molto in voga.

