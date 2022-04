Elezioni Municipi: il centrodestra ha trovato la quadra, il centrosinistra continua a litigare

Genova. Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma a distanza di due mesi dall’appuntamento con le urne è il centrodestra ad avere le idee più chiare sulle candidature nei Municipi. I nove aspiranti presidenti della squadra di Marco Bucci sono ormai definiti, mentre nel campo avversario, quello di Ariel Dello Strologo, la situazione è descritta “in stallo” e si continua a litigare. Sui nomi, ma soprattutto sulle quote di spettanza delle numerose forze progressiste che compongono la coalizione. La fumata bianca potrebbe arrivare – o almeno si spera – in un nuovo incontro in programma per domani.

... » Leggi tutto