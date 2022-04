Savona. Domenica 10 aprile si è conclusa la stagione regolare del Savona Rugby, che ottenendo una netta vittoria per 10 a 38 al “Denis Pieroni” della Spezia ha blindato la vetta della classifica del girone 5 Poule A, classificandosi per la fase successiva, ovvero gli spareggi interregionali che decreteranno la squadra meritevole della promozione in Serie B.

