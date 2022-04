Imperia. Sabato 9 e domenica 10 aprile tutte le squadre propaganda dell’Imperia Rugby sono state impegnate nel Festival del Rugby di Sanremo. Edizione notevole, la settima della serie per l’organizzazione matuziana, con 52 squadre iscritte nelle diverse categorie dagli under 7 agli under 13. Due giornate di gare e belle presenze in città, a conferma della vocazione rugbistica della Riviera.

