Kevin Manfredi torna in pista per la 24h di Le Mans

Il 2021 a causa del Covid-19 è stato un altro anno difficile che ha visto l’annullamento di molti eventi e tra questi anche della 24 ore di Le Mans. Questa settimana però si tornerà a correre appunto quella che è una delle più prestigiose gare di durata del Mondo, con la riapertura anche al caloroso pubblico che ogni edizione avvolge il tracciato Francese.

Kevin Manfredi dopo aver effettuato lunedì e martedì i test con la MotoE sul circuito di Jerez, quest’oggi cambierà divisa e moto, passando dalla Energica Ego alla Yamaha YZF R1 con cui scenderà in pista proprio sul Bugatti Circuit di Le Mans a difendere i colori del Wojcik Racing Team.

L’evento darà ufficialmente il via al Campionato Mondiale Endurace 2022 che vedrà appunto Kevin Manfredi essere l’alfiere del team Polacco 777, che punterà ad ottenere il massimo risultato di categoria SuperStock.

“I test con la Moto E sono stati utili a riprendere fiducia dopo l’incidente di Marzo – sottolinea Manfredi – e quindi propedeutici al mio rientro in pista, anche in vista di questa grandiosa gara che non sarà sicuramente facile per me a livello fisico, perché le sei costole sono ancora ovviamente fratturate dopo solo un mese dall’incidente e quindi sento dolore, ma stringerò i denti e darò il massimo per essere veloce e costante come ogni anno durante tutta la gara.

Sarà importante non commettere errori ed essere precisi durante ogni stint, non vedo l’ora di sentire quel mix di adrenalina, ansia e tensione della griglia di partenza, vivere l’emozione della mia decima 24h e prendere il via ad una delle gare che amo di più al mondo.” Come ogni anno Kevin attraverso tutti i suoi canali social, vi permetterà di entrare nel vivo della corsa durante la gara e vivere così le emozioni che i piloti ed i team vivono durante queste infinite ed emozionati gare di durata. Kevin ringrazia tutti gli sponsor e partner tecnici della stagione 2022.

