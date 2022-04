La Rapidissima 10K, il 25 aprile torna la gara sul viale tra Pietra Ligure a Borgio Verezzi

Pietra Ligure. Dopo la più che positiva esperienza dello scorso anno, lunedì 25 aprile torna La Rapidissima 10K, la manifestazione primaverile dell’Asd RunRivieraRun che sin dai suoi inizi si è rivelata essere un riferimento assoluto per la distanza dei 10 chilometri, ormai assurta a pari livello di maratona e mezza maratona come rilievo internazionale. La prova si disputerà sia nella sua versione competitiva che non, attraverso il circuito di 3,3 chilometri che congiunge Pietra Ligure a Borgio Verezzi, in andata e ritorno, da coprire per 3 volte.

