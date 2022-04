Liguria, Premio Fotografico Nicali – Iren: sono 364 le foto in gara

Genova. Nuovo record di partecipazione per il Premio Fotografico Nicali – Iren promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni, Cip e Panathlon. Sono 364 le fotografie in gara, 40 in più rispetto al 2021, grazie a una partecipazione sempre più entusiastica da tutta la Liguria. Scatti di sport, scatti di passione, veri e propri atti d’amore per oltre 40 discipline sportive. L’album è visibile sulla pagina https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2126617604153063&type=3 e tutti possono “votare” con i propri “like” alle foto che riterranno più emozionanti.

