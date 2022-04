Macchia d’umido in Ginecologia, Asl 5: “Problematica già presa in carico dall’azienda e situazione ripristinata”

In merito alla segnalazione fotografica, giunta da un lettore, pubblicata sulla pagina social di Città della Spezia, in cui si rappresentava una macchia di umido all’ingresso del reparto di Ginecologia dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, ASL5 comunica che: “La problematica era già stata presa in carico dalla sezione tecnica dell’Azienda che, infatti, questa mattina è intervenuta per ripristinare l’area come si evince dalla foto”.

... » Leggi tutto