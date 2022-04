Manifestazione per il San Giuseppe, Noi per Cairo: “Nessuna speculazione sulle paure. Servono risposte”

Cairo Montenotte. “Sabato scorso, abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dal Comitato sanitario locale Valbormida prima di tutto come cittadini valbormidesi, con le nostre famiglie, conoscendo e subendo quotidianamente le difficoltà legate alla situazione in cui versa il nostro Ospedale, che fino al 2010 era un punto di riferimento per la nostra valle e oltre. Ma abbiamo partecipato anche come amministratori locali della Valle Bormida, sollecitando ufficialmente tutti ad esserci. Amministratori che si sono seduti insieme a tutte le parti, incluso il Comitato sanitario locale Valbormida, a scrivere il documento condiviso presentato a Regione e ASL, documento che contiene proposte concrete per rispondere alle esigenze ospedaliere e di cura del territorio, nei mesi successivi sollecitando ASL e Regione per discutere dei nuovi piani di investimento e per avere risposte immediate”. A dirlo è il gruppo Noi per Cairo in merito alla manifestazione a difesa dell’ospedale che si è tenuta sabato scorso a Cairo Montenotte.

