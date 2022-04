Ospedale di Bordighera, Toti: «In queste ore stretti contatti con Iclas, chiarimenti necessari nei prossimi giorni»

Bordighera. «In relazione alle notizie di stampa riguardanti l’ospedale di Bordighera e in risposta alla lettera inoltrata dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino con i sindaci del distretto 1 imperiese sulla sorte del Saint Charles ci preme chiarire che in queste ore siamo in contatto con Iclas-Villa Maria, aggiudicatario della gara tenutasi ormai tre anni fa per la gestione dell’ospedale e per la conseguente apertura dei servizi necessari alla cittadinanza, primo tra tutti il Pronto Soccorso. Il Covid e il tempo trascorso tra l’assegnazione della gara, la stipula del precontratto e l’attuale situazione necessitano di una serie di chiarimenti sull’operatività dell’ospedale che sono in corso di definizione con contatti continui tra Alisa, il dipartimento Salute della Regione Liguria e i propri tecnici, sia sanitari sia legali». Così dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla lettera inoltrata dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino sul futuro del Saint Charles.

