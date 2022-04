Rubò la borsa a un’anziana, ora deve scontare un anno e mezzo di carcere

Stamattina a Santo Stefano gli agenti del Commissariato di Sarzana hanno arrestato un 20enne spezzino dando così esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei giorni scorsi dal sostituto procuratore dott.ssa Loris. Il giovane, che ha precedenti, dovrà scontare un anno e mezzo di carcere – alla pena di oltre 1 anno e 9 mesi vengono tolti più di tre mesi di domiciliari – in quanto giudicato responsabile del furto di una borsa, contenente bancomat e cento euro, a danno di un’anziana. In seguito al fatto, verificatosi la scorsa estate a Levanto, il ventenne era stato sottoposto a un controllo alla stazione della Spezia e trovato in possesso degli oggetti asportati nonché di un coltello, venendo tratto in arresto.

