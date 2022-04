Bogliasco. Giornata di sole e bel calcio, in quel di Bogliasco, con i ragazzi di Felice Tufano che hanno affrontato – nel primo tempo – la capolista Roma, sotto gli occhi del presidente Marco Lanna, senza alcun timore reverenziale ed anzi, a testa alta, abbassata per scoramento e solo per un attimo al momento del goal subito, al 39°, ma subito richiamati a voce alta dal mister a rialzarla.

