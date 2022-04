Sanremo tra le top 30 destinazioni per Pasqua 2022

Sanremo. Pasqua è per moltissimi italiani l’occasione perfetta per visitare luoghi vecchi e nuovi approfittando di un weekend lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Pasqua, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze. Tra le tre liguri incluse nella graduatoria vi è anche Sanremo che risulta essere 17esima.

... » Leggi tutto