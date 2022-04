Prosegue al Picco la preparazione in vista dell’Inter. Thiago Motta e il suo staff hanno diretto una seduta tattica sul rettangolo di Viale Fieschi: dopo il consueto riscaldamento tecnico, hanno lavorato su situazioni offensive per chiudere con una partitella a campo ridotto. Rientrato regolarmente in gruppo Mehdi Bourabia. Giovedì mattina seduta di rifinitura sempre allo stadio.

