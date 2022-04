Uniti per la Salute: “La centrale non ha influito sulla qualità dell’aria? Affermazioni che colpiscono la nostra sensibilità”

Savona. “Oggi nel contesto dell’udienza per il processo per disastro sanitario e ambientale a carico di 26 fra dirigenti e amministratori della Tirreno Power è stato ancora una volta ascoltato il consulente delle difese ingegnere Giovanni Micheloni che ha così terminato la sua lunghissima esposizione nella quale, nel corso di ben tre udienze, si è diffuso nella trattazione di diversi e svariati argomenti dalla meteorologia alla sanità pubblica, dalla chimica dei metalli alla fisica dell’atmosfera all’epidemiologia. Così continua la teoria dei numerosi consulenti delle difese che cercano di contestare l’impianto accusatorio fondato sulle perizie scientifiche dei consulenti della pubblica accusa e autorevolmente avvalorato dall’importante studio di coorte del CNR”. A dirlo è l’associazione Uniti per la Salute.

