Approvata la proposta di aggiornamento del Piano del Parco

La maggioranza respinge compatta, anche con il voto contrario della consigliera Giovanna Angelino, l’ennesima richiesta di rinvio della discussione sull’aggiornamento del Piano del Parco Regionale di Porto Venere in programma per il Consiglio Comunale del 13 aprile. Il Consiglio si è quindi svolto regolarmente e la proposta dell’Amministrazione per l’aggiornamento del Piano è stata approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari. Assenti i consiglieri di minoranza Saul Carassale e Francesca Sacconi.

