Aumentano i ricoverati in Liguria ma diminuiscono nello Spezzino

Sono 1.581 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria riscontrati nelle ultime 24 ore grazie a 10.576 tamponi antigenici e molecolari. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 178, Savona 222, Genova 902, La Spezia 275. Non riconducibili alla residenza in Liguria 4. Fortunatamente nel bollettino odierno non sono riportare vittime, resta quindi fermo a 5.228 il numero dei decessi in Liguria da inizio pandemia di cui 583 nella nostra provincia dove i casi attualmente attivi sono 2.878 su 17.092.

Lieve incremento invece per quanto riguarda le persone ricoverate negli ospedali liguri (+5) che sono oggi 298 di cui nove in terapia intensiva. In controtendenza invece l’Asl5 dove il numero degli ospedalizzati scende da 38 a 37 mentre restano due le persone ricoverate nel reparto dei più gravi. Nelle ultime 24 ore infine sono risultate guarite 1.333 persone per un numero complessivo di 381.995 da inizio emergenza.

