Buondonno: “Un assessorato all’europrogettazione per intercettare i fondi e dare gambe ai progetti”

Rappresenterà Azione, il partito di Carlo Calenda, alle prossime elezioni amministrative ma già attraverso la professione di avvocato penalista è già piuttosto conosciuto in città. A bordo di Albatros, Andrea Buondonno, 59 anni, ha presentato la sua candidatura a sindaco, non collegata ad alcuna coalizione ai nastri di partenza delle Comunali. Padre di due figli, da legale è stato protagonista, tra le altre, di mille battaglie su temi cruciali come la violenza sulle donne e i casi di amianto sui posti di lavoro. Originario del Favaro, sportivo da sempre e molto attivo nel mondo dell’associazionismo culturale nell’ambito del quale promuove variegati eventi e iniziative.

Prima di salire a bordo della motonave più conosciuta del Golfo, quella che ricorda a ogni spezzino le traversate e i bagni in Palmaria, la consueta foto di rito con i colleghi di partito, a cominciare dalla coordinatrice provinciale di Azione, Laura Porcile.

... » Leggi tutto