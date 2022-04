Il 23 e 24 aprile torna Meditaggiasca & Expo Valle Argentina, ospite d’eccellenza lo chef Simone Rugiati

Taggia. Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea torna in primavera. È questa una delle principali novità di quest’anno. L’atteso appuntamento, vetrina delle eccellenze del Ponente ligure, vi aspetta sabato 23 e domenica 24 aprile nel cuore del centro storico di Taggia. Protagonisti i prodotti tipici del territorio con vendita, degustazioni, incontri a tema e un vero e proprio racconto per promuovere e valorizzare la cucina e l’enogastronomia locale. Un modo anche per promuovere la terra e i luoghi di provenienza di queste vere eccellenze culinarie: le valli Argentina e Arma con i loro borghi, la loro tradizione, cultura e storia. Ospite d’eccellenza di questa edizione 2022 lo chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i suoi libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi.

