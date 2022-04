Il Castello di Riomaggiore riapre al pubblico

Il Castello di Riomaggiore sarà nuovamente aperto al pubblico e accessibile, trasformato in un punto di accoglienza e di approfondimento, grazie alla presenza delle guide turistiche e di personale specializzato.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – spiega la sindaca Fabrizia Pecunia – è quello di mettere a sistema i siti di interesse per meglio valorizzare il territorio e supportare i turisti nella scoperta delle nostre meraviglie”.

Si partirà con una prima apertura sperimentale nei fine settimana di aprile e maggio (festivi e prefestivi). A partire da sabato 16 aprile, il castello di Riomaggiore sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 tutti i festivi e prefestivi.

Già a partire da questo sabato sarà perciò possibile visitare la mostra permanente allestita all’interno del castello, curata da Attilio Casavecchia, e trovare informazioni utili su servizi ed esperienze, per potersi muovere in modo consapevole nei nostri borghi.

“La novità di quest’anno – aggiunge Pecunia – è che saranno organizzate delle visite guidate, con guide abilitate, al fine di offrire un importante servizio agli ospiti del nostro territorio. Le guide saranno già disponibili a partire da questo sabato, quindi il 16,17 e 18 aprile, il 23 e il 25 aprile e il 1 maggio”.

Il costo per accedere al castello è pari a 2€. L’ingresso con la guida ammonta invece a 5€, ma le visite guidate saranno gratuite per i turisti ospiti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore. L’ingresso al castello è inoltre gratuito per i residenti, per i possessori di seconde case, per i bambini fino a 12 anni e per le persone diversamente abili.

Le visite guidate saranno organizzate sulla base delle richieste pervenute (tendenzialmente con partenza alle 10:00; 11:00; 12:00; 16:00; 17:00 e 18:00).

Per prenotare la visita guidata o per informazioni, è possibile scrivere al seguente indirizzo email: castello@comune.riomaggiore.sp.it

