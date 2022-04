Il sole rimane e le temperature massime sono in aumento. Sabato potrebbe cambiare

Si conferma un campo di alta pressione sul Nord Italia. Giornata in prevalenza soleggiata seppur con transito di qualche nube alta e stratificata. Affluisce aria sempre più calda dai quadranti meridionali che favorirà un ulteriore aumento termico con massime intorno ai 25°C. Alla Spezia in particolare cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3306m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

