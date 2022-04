Imperia. Mercoledì 27 aprile alle 9.30, il Campus Universitario Imperiese dell’Ateneo di Genova si apre alle scuole superiori (Open day). L’evento, finalmente tornato in presenza, è dedicato in particolare agli studenti che stanno per chiudere il ciclo di studi secondari superiori e ai loro orientatori.

