In frantumi un cristallo del monumento ai deportati, Ferrato: “Ferisce la memoria di quanti si sono sacrificati per la libertà”

In merito alla rottura della lastra di vetro del monumento ai caduti nei campi nazisti, al parco del “2 giugno” interviene Doriana Ferrato presidente della sezione spezzina dell’Associazione nazioanle ex deportati nei campi nazisti che esprime: “Profondo dolore la rottura di una lastra di vetro protettiva ferisce la memoria di centinaia di concittadini che hanno sacrificato la vita per la causa della Libertà duramente conquistata per tutti noi”.

