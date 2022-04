Incidente sulla rampa d’accesso, 47enne finisce all’ospedale

Code e lunghi incolonnamenti anche questa mattina lungo le autostrade della Liguria. Lo smantellamento di alcuni cantieri in vista della Pasqua non ha liberato i principali nodi autostradali regionali dai problemi e dalle conseguenti code. E’ accaduto un po’ in tutte le direttrici autostradale, compresa l’A12 dove intorno alle 6.30 si è verificato un incidente che ha visto protagonista un uomo di 47 anni residente a Pontremoli, entrato in collisione con un tir sulla rampa di immissione nella corsia sud, direzione Livorno. Sul posto la Polizia stradale e i mezzi di soccorso della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure che hanno trasportato il paziente in codice giallo all’ospedale di Sarzana con un trauma al collo e alla spalla destra.

