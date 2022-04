Lo Spezia ricorda: “Singoli biglietti di Spezia-Inter non sono cedibili”

Lo Spezia Calcio ricorda che i biglietti per il singolo evento Spezia-Inter “non sono cedibili e che all’ingresso dello stadio, in caso di dati anagrafici non corrispondenti a quelli riportati sul titolo di accesso, non si potrà accedere. Si diffida dunque a vendere e/o acquistare tagliandi del singolo evento”. Sono invece cedibili tramite le modalità riportate sul sito Vivaticket, i mini abbonamenti per le gare Spezia-Inter, Spezia-Lazio, Spezia-Atalanta e Spezia-Napoli.

... » Leggi tutto