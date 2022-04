Nuovi impianti di illuminazione per le gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti

Negli scorsi giorni il settore tecnico della Provincia della Spezia ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo, attivando la definitiva procedura di affidamento dei lavori dei nuovi impianti di illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti. Nello specifico si tratta di un programma di rifacimento, a seguito di uno studio di fattibilità, del sistema di illuminazione interna che interessa direttamente, con tre interventi distinti, la galleria in località Biassa lungo la strada provinciale Sp370, la galleria in località Monte Persico lungo la strada provinciale Sp566 DIR e la galleria in località Scoglietti lungo la strada provinciale Sp331. L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, prevede un investimento complessivo di 506.198,22 euro. L’intervento ha carattere prioritario ed i lavori, il cui inizio è previsto a giorni con le opere propedeutiche, saranno conclusi entro la fine del 2022. L’affidamento dell’opera è stato oggetto di gara ed alla proposta di aggiudicazione è risultata migliore offerente l’azienda I.C.G. S.R.L. Unipersonale (Iozzino costruzioni generali – S.R.L.). Al fine di creare il minor disagio alla circolazione i lavori, indispensabili ed urgenti, vedranno limitate chiusure viarie del tratto interessato, in orari in cui il traffico è previsto in bassa intensità e solo per tempi brevi, mentre la gran parte delle opere richiederà l’istituzione di sensi unici alternati che comunque non saranno attivati nei giorni di maggiore intensità viaria, questo al fine di non creare code o limitazioni eccessive.

