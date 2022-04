Il candidato di “Insieme per Luni” Davide Paolo Poli, informa che sabato 16 aprile si terrà l’incontro con la cittadinanza nella zona di via Sottoferrovia in compagnia di Manrico Cervia, rappresentante del Comitato di Quartiere Lunantica. L’appuntamento è alle 10.30 presso il Parco della Luna.

