Riaperto il percorso di accesso alla prima spiaggia di Fiascherino

“E’ aperto da oggi lo stradello che dà accesso alla prima spiaggia di Fiascherino, una tra le più belle spiagge della Liguria, classificata sito di interesse comunitario”. Lo annuncia il sindaco di Lerici Paoletti che aggiunge: “Sono particolarmente soddisfatto di consegnare quest’opera nonostante i ritardi per problemi di approvvigionamento, sia di materiali che di personale, dovuti prima alla pandemia e poi alla guerra e al conseguente aumento dei costi delle forniture. Ciò che è importante è aver reso fruibile, comodo e decoroso l’accesso al mare prima della festività pasquale. Ringrazio l’ufficio lavori pubblici, l’assessore Marco Russo, i funzionari, l’ing Graziano Testa; le imprese Antonini e Edilizia Tirrena e le maestranze per il lavoro svolto a servizio di una delle spiagge più belle di Lerici che da oggi è fruibile in sicurezza e comodità. Un particolare ringraziamento ad Alexander Knaster per l’intervento nel suo complesso che ha sistemato il tratto della provinciale e reso il fronte di Fiascherino un ambito geologicamente sicuro eliminando tutte le gravi criticità idrogeologiche della zona e garantendo il recupero di una villa storica testimoniale destinata altrimenti a franare sulla spiaggia. Nel corso dei prossimi mesi – conclude – verranno ultimate le opere di finitura che si concluderanno con l’installazione dell’impianto per portatori di handicap”.

