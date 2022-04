Sanremo, terminata la prima fase dei lavori: la pista ciclopedonale torna transitabile

Sanremo. Riapre questa sera, giovedì 14 aprile alle 19, con un giorno di anticipo rispetto alla prevista durata dei lavori di asfaltatura, il tratto di pista ciclopedonale compreso tra l’incrocio dei Tre Ponti e la zona del Sud Est. Domani in giornata verranno riaperti anche il tratto di via Nino Bixio e quello tra il Sud Est e via Anselmi dall’ex tribunale. Altri lavori di rifinitura e segnaletica verranno ultimati dopo il 2 maggio.

