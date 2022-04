Savona, il presidente Simone Marinelli ai tifosi: “Un sorriso felice ed emozionato per quanti sarete”

È il giorno del Savona. Dopo la cocente delusione di quando ci si accorse che dietro al fumo della presentazione di Patrassi e compagnia non c’era niente, i tifosi biancoblù tornano ad assaporare il dolce gusto di giocare per qualcosa di importante. Vero, la Prima Categoria non è la categoria di competenza degli striscioni, ma per tornare a calcare altri palcoscenici è necessario scalare tutti i gradini. D’altronde, Roma non è stata fatta in un giorno.

