“Facciamo due campionati diversi. La vittoria dell’Inter è meritata, ma a noi rimane amarezza perché credo che in questo stadio possiamo tenere testa anche ad una squadra forte come quella nerazzurra”. Thiago Motta sottolinea la prova coraggiosa della propria squadra. “Stiamo bene, peccato per il risultato perché c’è tutto: il gruppo, la squadra ed i tifosi”.

