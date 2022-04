Archivi della Resistenza ricorda Letizia Battaglia: “Ci ha insegnato a guardare il mondo”

“Aver letto della morte di Letizia Battaglia è stato per noi un grandissimo colpo al cuore. Il mondo della cultura perde una donna di grande coraggio e straordinaria intelligenza. Nel luglio del 2019, Archivi della Resistenza l’ha incontrata nella sua casa a Palermo, per una lunga intervista. Stavamo lavorando a quella che poi sarebbe diventata una mostra fotografica e un catalogo: “La strada, la lotta, l’amore”, nella Torre dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra, con tre fotografi che per noi sono sempre stati dei punti di riferimento imprescindibili, appunto Letizia Battaglia, Tano D’Amico e Uliano Lucas (per la prima volta riunite in una mostra).

