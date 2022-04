Il Comune della Spezia informa che l’ascensore pubblico verticale di collegamento tra via Indipendenza e via XX Settembre, resterà chiuso anche la prossima settimana (18 -25 aprile) poiché a seguito di interventi necessari per l’adeguamento normativo si è ritenuto necessario effettuare anche una manutenzione straordinaria agli elementi meccanici.

