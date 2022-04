Attività illegali in alloggio Arte, scatta il sequestro

Immobile sequestrato in Via Milano. Si tratta di un alloggio arte per il quale è scattato un intervento diretto di Arte assieme alle forze dell’ordine e la questura della Spezia. In una nota stampa Arte precisa: “Nella costante attività di monitoraggio degli alloggi di Arte e del rispetto della legalità da parte dell’utenza, sono emerse alcune criticità in un alloggio di via Milano, che evidenziavano lo svolgersi di attività illegali. Dopo alcune segnalazioni Arte Spezia ha provveduto ad avviare un procedimento di revoca dell’alloggio all’assegnatario. Visto l’aggravarsi della situazione, le forze dell’ordine, di concerto con Arte Spezia, hanno provveduto al sequestro dell’immobile”.

... » Leggi tutto