Aumenta il numero dei ricoverati, 234 positivi in più in provincia. Stabili le terapie intensive

Sono 234 i nuovi positivi registrati in provincia della Spezia a fronte dei 1.517 totali conteggiati oggi in Liguria. E’quanto si apprende dal bollettino giornaliero diffuso da Regione Liguria e Alisa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti e registrati 9.368 tamponi tra rapidi e molecolari a livello regionale.

I positivi attivi in tutta la Liguria sono 17.917, alla Spezia 2.818. Aumentano i ricoveri sia a livello regionale che nello Spezzino. I nuovi ricoverati sono 14, su un totale di 312 in tutta la Liguria con 9 terapie intensive. Alla Spezia le ospedalizzazioni salgono a 43, 6 in più rispetto alla giornata di ieri. Le terapie intensive restano stabili.

A livello regionale si registra un nuovo decesso, a Villa Scassi. Il numero totale delle vittime sale a 5.229, in provincia della Spezia da inizio pandemia sono state 583.

