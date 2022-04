Dolci di Pasqua, lo Spezzino è ben fornito: “A tavola trionfano qualità e personalizzazione artigiana”

A Pasqua si prevede che su otto tavole italiane ogni dieci venga servito un dolce. In stragrande maggioranza colombe e uova di cioccolato. Perlomeno una famiglia su dieci farà spazio alle tradizioni regionali. Nei laboratori trionfa la colomba nella sua versione tradizionale: glassa di mandorle sottilissima, granella di zucchero e mandorle pelate a coprire un impasto a base di farina e uova, soffice, leggermente dolce, di color giallo intenso, con aggiunta talvolta di uva passa o frutta candita. Il plus della colomba pasquale del terzo millennio è l’utilizzo del lievito madre, che la rende più morbida e digeribile, leggermente acidula al gusto. Cna La Spezia per agevolare i consumatori, soprattutto i più golosi e attenti alla qualità dei prodotti, vi fornisce un elenco delle migliori pasticcerie per la produzione delle colombe e delle uova pasquali della provincia spezzina. Realizzano sia uova di cioccolato che colombe: Valerio’s Bakery a Santo Stefano Magra (0187.699243), Giubea a Sarzana (0187.625931), Il Dolce Risveglio a Sarzana (0187.029201), Genuina alla Spezia (0187.518786), Il Forno di Germano a Brugnato (0187.894130)., Pasticceria Fratelli Grossi a Bottagna (0187.992191), Pasticceria Pastry Shop ad Ameglia (338.9773708), Pasticceria artigiana Viaggi a Luni (328.7550389). Realizzano colombe pasquali sia tradizionali che farcite: Panificio Parodi a Luni (0187.662178), Panificio Parodi Ortonovo (0187.662178), Panificio Bertone a Sarzana (0187.621733), Pasticceria la Fortezza a Sarzana (3467573119), pasticceria Sbarbaro a Sarzana (0187.610554) Panificio Terarolli a Castelnuovo (0187.675640), Pasticceria Peccati di Gola a Castelnuovo Magra (0187.671593), Pasticceria Ilaria alla Spezia (39172955140), Panificio Ghisolfi a Portovenere (0187.790193).

