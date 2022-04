Festa della Liberazione, comitato Savona per il disarmo: “Fiaccolata per la pace e contro tutte le guerre”

Savona. “Le manifestazioni in occasione della Festa della Liberazione di quest’anno sono circondate da un clima di guerra che domina le scene, che permea direttamente o indirettamente le vite di tutte e tutti noi. Dobbiamo sfuggire alla tentazione di facili semplificazionismi e parallelismi tra resistenze che sono profondamente differenti, anzitutto per i tempi in cui si sono svolte e in cui oggi si svolgono”. Lo fanno sapere, in una nota, dal comitato “Savona per il disarmo”.

... » Leggi tutto