Granello: “Siamo il taglio netto della politica, abbiamo voglia di fare il cambiamento della città”

Il Fronte di Liberazione nazionale avrà un candidato a sindaco alla Spezia. Lo ha annunciato ieri da Piazza Mentana il segretario provinciale Ernesto Rossi che ha parlato di un partito nuovo, che in questi anni di pandemia ha incontrato tante persone “unite in nome della libertà della persona umana che è stata calpestata dai governanti”. Sarà Marisa Granello a rappresentare alla Spezia il movimento fondato da Nicola Franzoni che parteciperà alle prossime elezioni amministrative di giugno che eleggeranno sindaco e consiglio comunale. “Dopo due anni di piazze, contro le chiusure imposte dallo Stato, la scelta è ricaduta su di me, farò il possibile per ripagarla – ha detto Granello, davanti ad un manipolo di simpatizzanti -. Sono spezzina dal 1991, sono sposata e ho tre figlie, faccio parte di un Comitato di quartiere (quello di Fossitermi, ndr) che si è battuto in questi anni per i propri diritti inascoltati sia dalla giunta di centrosinistra precedente che quella attuale. Noi vogliamo essere vivi fra le persone, non ci riconosciamo negli amministratori che hanno fatto scelte scellerate a partire dalla sanità. Dopo due anni di finta pandemia abbiamo avuto un declassamento delle malattie mortali ma è evidente che quella che è un’influenza non può portare a questo. Le persone devono essere curate, non devono andare fuori regione per avere supporto. Nonostante questo il personale infermieristico è eccezionale”. Cosa vorrebbe per la città? “Una città diversa, un futuro credibile perché ci sia sicurezza, lavoro, sostegno per gli anziani. Ci sono tantissimi giovani disoccupati e non è vero che nella maggior parte dei casi non hanno voglia di lavorare. Anzi, è giusto che possano costruirsi il loro futuro in modo indipendente. La città sta soffrendo, i cittadini vanno aiutati. Il turismo potrebbe fare la differenza, potremmo essere una perla del Mediterraneo, una piccola capitale perché le potenzialità sono eccezionali. Non dobbiamo sentirci diversi dalle altre città, siamo uguali a tutti gli altri italiani basta che chi ci amministra sappia organizzare un progetto concreto. Siamo il taglio netto della politica, abbiamo voglia di fare il cambiamento della città. Abbiamo scelto di incontrarvi in piazza Mentana perche siamo contro il greenpass, un lasciapassare che rievoca un passato triste. Noi siamo contro tutto ciò che limita la libertà”. La chiosa spetta a Franzoni che attacca a più riprese il governo italiano per gran parte del suo intervento ma non risparmia critiche anche colorite nei confronti dei giornalisti e, tornando al locale, verso le giunte comunali e regionali in carica: “Siamo contro Mario Draghi che ha distrutto la Grecia e ora sta facendo lo stesso con l’Italia. Contro chi ha chiuso l’Italia per una finta pandemia che non esiste. Stanziamo 1 milione di euro al giorno per salvare gli ucraini quando i governi Conte – Draghi hanno ucciso 150mila italiani. Alla Spezia le responsabilità economiche e politiche sono lo specchio di due inutili figure: Toti e Peracchini. Toti ha fondato un partito che si chiama Cambiamo ma mi chiedo cosa abbia cambiato? Parlo da commerciante, per tutti quelli che sono stati chiusi e ai quali Peracchini ha fatto pagare comunque le tasse sui dehor. A giugno mandiamolo a casa e la destra si svegli, i nazionalisti si sveglino. Poi di nuovo su pandemia e guerra, la critica tocca tutti, “da Speranza alla Meloni”: “Il Covid e un influenza artificiale creata in laboratorio per distruggere l’integrità umana e politica dell’Occidente. Abbiamo perso il senso della realtà: non è stato il Covid ma la paura del Covid a distruggere l’Italia. Sanno benissimo che la mascherina non serve a nulla ma le persone non muoiono di Covid. Adesso è il turno della guerra, Zelenski è un fantoccio a servizio della NATO e dell’Ue. Io non voglio andare in guerra con la Russia, loro stanno difendendo i loro valori nazionali contro i disvalori dell’Occidente. A me dei confini dell’Europa non me ne frega nulla, mi frega di quelli dell’Italia”.

