Landini Lerici serbatoio di talenti: se ne giovano sia la Tarros che la Cestistica

Il tempo passa, ma le tradizioni sportive a Lerici sembrano non cambiare mai. La Landini Basket del presidente Enrico Scirocco esprime tutto il suo orgoglio infatti per i risultati raggiunti in questi anni dalla propria scuola basket. In particolare, forte è la soddisfazione del sodalizio lericino nel vedere i propri atleti spiccare il volo, dopo aver trascorso fin da bambini tutti gli anni della propria crescita sportiva e umana con la canotta biancorossa.

