Lions Albenga, rinnovato il direttivo: Gianni Righello nuovo presidente del club

Albenga. A meno di due settimane dall’evento più importante dell’annata lionistica per il club di Albenga, il Lions Day che il 24 aprile accoglierà nella città delle Torri oltre 400 soci da Piemonte e Liguria, il Lions Club Albenga Host come da tradizione si è ritrovato per rinnovare le cariche in vista del prossimo anno sociale, a partire dalla elezione di Gianni Righello, individuato quale successore del presidente Vittorio Varalli.

