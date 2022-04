”Mi mancava il gol, inutile negarlo. Peccato che sia stato inutile per il risultato. Ci abbiamo provato, ma non è bastato”. Giulio Maggiore entra nel tabellino anche in questa serie A e lo fa con una rete splendida: destro all’incrocio dal limite. “Ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato. Il mio rammarico è non aver sfruttato bene quei minuti dopo l’1-2, abbiamo scelto troppo la palla lunga”.

... » Leggi tutto