“Mai un ritrovo dorato per ricchi”, arriva dalla Francia l’appello a salvare la Palmaria

“Gentile presidente Toti,

le sue recenti e inequivocabili dichiarazioni a proposito dell’isola Palmaria meritano di essere attentamente comprese e decisamente respinte.

Particolarmente chiare e sconfortanti, per l’idea di società e di economia che rivelano, sono le parole da lei dedicate al progetto di trasformare la nostra amata isola in un resort di lusso, nella Capri del mar Ligure, d’intesa con l’amministrazione di Porto Venere.

Il connubio peraltro non sorprende, essendosi la detta amministrazione fatte le ossa, in questi anni, con la messa all’asta e relativa svendita di una meravigliosa porzione di territorio comunale, inserita in un parco naturale di rara bellezza, e con l’aver tentato di alienare al privato persino una porzione di pubblica piazza.

Lei, presidente Toti, ha affermato che i danarosi committenti di lussuose imbarcazioni presso i locali cantieri navali potranno finalmente trovare alla Palmaria un’ospitalità diffusa di lusso.

Ha aggiunto, con espressione più triviale di quella qui utilizzata, di essersi stancato dell’opposizione di chi preferisce dei ruderi buttati lì da 150 anni a belle case lussuosamente ristrutturate.

Ci permetta di farle notare, prima di tutto, che la Palmaria, così come ogni centimetro del nostro territorio, è un bene comune, un patrimonio della comunità.

Ancora più chiaramente, un bene pubblico, indisponibile per speculazioni o destinazioni d’uso a beneficio di un’élite.

La nostra amatissima isola è già gravata da altre servitù, che amministratori davvero popolari avrebbero il dovere di smantellare, a vantaggio di tutti: incomprensibili restrizioni, spazi riservati a Marina Militare e Aviazione, trattamenti, favori e sudditanze che, semmai hanno avuto un senso nel secolo scorso, non l’hanno più da decenni e costituiscono privilegi feudali inaccettabili.

Ma ciò che davvero è da rifiutare è l’idea di mettere a reddito l’isola Palmaria, di sfruttarne l’antica e selvaggia bellezza per farne il ritrovo dorato di una minoranza di miliardari e lasciare ai cittadini comuni porzioni sempre più esigue e impervie di costa, un mare sempre più solcato dagli yacht d’alto bordo, insieme con il triste privilegio di osservare da vicino lo scandaloso tenore di vita di una classe di potenti.

La nostra isola ha bisogno di cura, di attenta manutenzione, di rispetto, di sobrietà, di protezione.

Ha bisogno di conservare la sua natura marinara e popolana, un po’ ruvida ma autentica e inconfondibile: il suo tesoro.

Tutto il contrario del tipo di turista abituato a comprarsi qualunque cosa, compreso ciò che non può essere venduto, e che lei intende favorire.

Presidente, restituiamo valore autentico alla Palmaria, la madre delle nostre piccole isole del golfo.

Il suo valore risiede nel poterne godere tutti, a pari condizioni, rispettandone la fragile bellezza.

Il poeta Faber ammoniva che, nei caruggi di Genova, ci si può imbattere nel tipo strano, “quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano.”

Per la nostra dignità di cittadini e per amore della nostra isola, cerchi di evitare di commettere il medesimo abominio.

Un caro saluto”

