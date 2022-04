Motta glissa sull’orecchino di Nzola: “Parlo del gruppo”

Il piercing non esce, Nzola e mezza panchina traffica attorno all’orecchio del numero 18, alla fine Thiago Motta chiama Antiste e lo fa entrare senza riscaldamento. Episodio che entrerà a suo modo nella storia dello stadio Picco e forse della serie A. In conferenza stampa, il tecnico glissa: “Parlo della squadra”. Per completezza va detto che a Empoli, Nzola aveva potuto giocare con l’orecchino coperto da un cerotto, cosa che oggi pomeriggio Maresca non ha permesso. A fine partita il numero 18 è uscito sotto i fischi della Curva Ferrovia.

