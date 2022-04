Pagamenti elettronici in tilt, situazione tornata alla normalità. Disagi anche alla Spezia

La Spezia non è rimasta indenne dal disservizio, a livello nazionale, che ha travolto alcuni bancomat e i pagamenti elettronici. I disagi sono cominciati verso le 11.45 quando, per un problema tecnico, le transazioni non andavano a buon fine oppure risultavano rallentate. Una situazione che ha reso complicate diverse operazioni non solo nei negozi, ma per gli enti che fornivano servizi in generale. Quindi per mezz’ora buona è stato possibile pagare solamente in contanti.

