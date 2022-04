Pasquetta di preghiere, messe ma anche sapori a Brugnato

Torna la “Pasquetta” al Santuario di N.S. dell’Olivo con le funzioni religiose in programma e la tradizionale scampagnata, dopo due anni di divieto per la pandemia. Dopo la Santa Messa alle 9 e la funzione solenne alle 11, alle 15.30 è prevista la celebrazione dei Vespri con benedizione eucaristica. Previsto anche un pranzo con primo piatto, asado, patate fritte e bevande. Per prenotazioni rivolgersi a Marco Ivani presso “Agri2020” al tel. 0187894300 oppure Giacomo De Negri presso “Baretto” 3381219301. A partire dalle 8.30 servizio navetta con partenza dal Comune.

